في حين يعاني اليسار الأوربي من المراوحة / يسار 2021: انتصارات في أمريكا اللاتينية ونجاحات في الولايات المتحدة - رشيد غويلب

2021/12/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب لقد أصاب المنسق الوطني لحركة المعدمين في البرازيل جواو بيدرو ستيدل في القول إن عام 2021 سيكون عام اللقاح والنضالات الاجتماعية والتغيير في أمريكا اللاتينية، وأن رياح منعشة تهب على المنطقة، هذا ما عكسته الانتخابات في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وبيرو والإكوادور وكولومبيا.



وجاءت الأحداث لتؤكد أن القارة تسير على طريق التقدم وانتصار قيم اليسار.



إن نجاحات اليسار في القارة اللاتينية اقترنت بهزائم لليمين ال ......





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