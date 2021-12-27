عن السلطة والمال والسلاح - سعود سالم

2021/12/27 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم الإنسان لكي يكون لا بد له أن يفعل، ولكي يفعل لا بد له من أن يملك الوسائل التي تمكنه من الفعل.



"الكينونة"، "التملك" و"الفعل" هو الثالوث الأنطولوجي المقدس الذي يشكل خصوصية الإنسان وإندماجه في مشروع لا ضرورة له وكان بالإمكان ألا يكون وهو مشروع الحياة.



وحرية الإنسان لا تترك له مجالا للخروج من دائرة الفعل والتملك في حياته اليومية وفي علاقاته المعقدة بالآخرين داخل المجتمع البشري المكون من أمثاله المختلف ......





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