2021/12/27 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق في عام كامل.. حصاد السياسة وأوراقها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8_SKNw5uMcw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق في عام كامل.. حصاد السياسة وأوراقها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق في عام كامل.. حصاد السياسة وأوراقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).