2021/12/27 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | قرار المحكمة الاتحادية..الاطار يخسر جولته القانونية.. ماذا عن جولته السياسية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GIjlTUbwrQ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد | قرار المحكمة الاتحادية..الاطار يخسر جولته القانونية.. ماذا عن جولته السياسية؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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