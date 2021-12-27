2021/12/27 | 21:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v8Ded_8DlF0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك مع مهند العزاوي | الضيوف: الشاعر زين العبادي والشاعر علي خليل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شهكة عشك مع مهند العزاوي | الضيوف: الشاعر زين العبادي والشاعر علي خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).