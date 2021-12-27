الديمقراطي الكردستاني يرحب بقرار المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، موقفه من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية.وذكر الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “يرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا التصديق على النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة”.وأشار إلى أنه “في الوقت نفسه هذا القرار يمثل خطوة دستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة”.

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