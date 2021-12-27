تحالف من أجل الشعب يعلق بشأن المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق تحالف من أجل الشعب، الاثنين، بشأن اعلان المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (27 كانون الاول 2021)، "نبارك للمواطنين الأعزاء اصدار المصادقة الرسمية لنتائج اصواتهم التي ادلوا بها في الإنتخابات النيابية، ونتوجه بالشكر الى المحكمة الاتحادية لدورها الفاعل في حماية اصوات الناخبين والعملية الديمقراطية وعدم انحيازها الى الضغوط السياسية، كما نشكر جميع الامم التي ساهمت في مراقبة الانتخابات بهدف انجاح الديمقراطية في العراق".

واضاف، "المسؤولية الان ملقاة على من حظوا بثقة الشعب ان يمضوا لتصحيح مسار العملية الديمقراطية في العراق ومراقبة الاداء السياسي للحكومة القادمة وتقييم ومراقبة برنامجها الحكومي".

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