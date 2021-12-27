2021/12/27 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزيرا خارجية العراق والسعودية يؤكدان دعم الحلول السلمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:43

واع/

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