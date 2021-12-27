بالأسماء.. المغرب يكمل قائمته النهائية لأمم أفريقيا

2021/12/27 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وحيد خليلودجيتش، ثلاثة لاعبين جدد لإكمال لائحة الـ28 لاعبا، المدعوين لتمثيل "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الإثنين.

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