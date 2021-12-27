وزارة الصحة بالمملكة المتحدة: لا مزيد من القيود في إنجلترا قبل رأس السنة الجديدة

2021/12/27 | 21:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، يوم الاثنين، إنه لن تكون هناك قيود أخرى في إنجلترا قبل العام الجديد.

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