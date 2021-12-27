تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان

2021/12/27 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت السلطات اللبنانية يوم 15 أيار 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تعديل موعد إجرائها، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس.وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان إن لبنان حدد يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، مبينة أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو، حسب البلد الذي يقيمون فيه، وبحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

وذكرت أن الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، سيقترعون يوم 12 مايو 2022.

هذا ووقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية.



وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، موضحا أن موعد اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيوافق يوم الأحد 15 أيار 2022”.

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