2021/12/27 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت سلطات ميسوري الأمريكية، إن امرأة قتلت صديقها بالسيف ليلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة سي بي اس، وقالت إدارة شرطة كيب جيراردو إن الضباط المستجيبين عثروا على سيدة تدعى بريتاني ويلسون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لطرد الأرواح الشريرة..



سيدة تقتل صديقها ليلة الكريسماس بـ”طعنات سيف” المركز الخبري الوطني.

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