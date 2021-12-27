وجبة جديدة من عوائل داعش تصل إلى الموصل بهذا التوقيت

2021/12/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىكشف مصدر محلي، اليوم الاثنين، عن قرب وصول وجبة رابعة من عوائل ذوي تنظيم داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 100 عائلة ستصل يوم الخميس المقبل من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الأول الواقع جنوبي مدينة الموصل".

وأضاف أن "نقل العوائل يتم تطبيقا للاتفاق السابق بين الحكومة العراقية والحكومة السورية"، مشيرا الى ان "العوائل سيتم نقلها برفقة قوة أمنية عن طريق الحدود البرية".

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