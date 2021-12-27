فتح باب الانتقالات الشتوية للاعبي الدوري العراقي

2021/12/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، اليوم الاثنين، فتحَ فترة الانتقالات الشتويةِ وتسجيل اللاعبين ابتداءً من (٢٠٢٢/١/١) ولغاية الساعةِ الثانية عشرة ليلاً من (٢٠٢٢/١/٢٨). ودعت اللجنةُ في بيات تلقته (بغداد اليوم)، "جميع الأنديةِ المشاركة في بطولاتِ الاتحاد إلى ضرورةِ إرسال الكشوفات وعقودِ اللاعبين بكتابٍ رسمي مع مخولٍ من النادي لأمور إداريةٍ وتنظيمية".

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