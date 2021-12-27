قبل 4 أيام عن الانسحاب من العراق.. عملية جديدة للتحالف الدولي بعلم المشتركة والبيشمركة بديالى

2021/12/27 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلنت قيادة قوات البيشمركة، اليوم الاثنين، عن قتل عدد من الإرهابيين والسيطرة على أسلحة واعتدة خلال العمليات التي تجريها القوات المشتركة الاتحادية والبيشمركة مسنودة بطائرات القوة الجوية والتحالف الدولي ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الامين العام للوزارة الفريق جبار الياور لـ(بغداد اليوم )، إن "العمليات تركزت في مناطق تابعة لديالى وطوز خرماتو ومناطق شوان والصالحي في كركوك وان تلك العمليات مستمرة ضد عناصر التنظيم الإرهابي للقضاء على عناصره".

وبين الياور أن "العمليات التي قامت بها القوات المشتركة ساهمت في الحد من العمليات التي كان يقوم بها داعش لا سيما بالفترة الماضية".

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