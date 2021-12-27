البصرة تنفي تسجيل إصابة بالمتحور ’أوميكرون’

2021/12/27 | 22:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت محافظة البصرة، الاثنين، تسجيل إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"، وذلك بعد تداول أنباء عن ذلك.

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وقالت دائرة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 كانون الأول 2021): "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تسجيل اول اصابة بالمتحور اميكرون في مستشفى البصرة التعليمي، ومن هنا تؤكد دائرة صحة البصرة أن الخبر عارٍ عن الصحة ولم تسجل دائرتنا أي إصابة بالمتحور الجديد في كافة مؤسساتنا الصحية".

وأضافت، "ندعوا وسائل الاعلام الى توخي الدقة وعدم نقل ونشر الخبر الكاذب والتواصل مع شعبة اعلام دائرة صحة البصرة المصدر الوحيد المخول بالرد".

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