رياض الشهيد واثنان من المخطوفين.. قصة مؤلمة لمداهمة ضد داعش في ديالى

2021/12/27 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مداهمة ضد الدواعش قامت بها القوات الأمنية في ديالى.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة ديالى قامت بمداهمة أحد المضافات التابعة لداعش في سلسلة جبال حمرين".وأضاف، أن "الدواعش قاموا بتقييد المخطوفين بواسطة سلسلة من الحديد وبعدها قاموا بقتل المخطوف ابراهيم الجبوري وجرح المخطوف رياض الدليمي".

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