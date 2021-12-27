حقيقة تسجيل إصابة بالمتحور الجديد في البصرة

2021/12/27 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أوضحت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابة بالمتحور الجديد في المحافظة.

وقال إعلام الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تسجيل اول اصابة بالمتحور اميكرون في مستشفى البصرة التعليمي ، ومن هنا تؤكد دائرة صحة البصرة ان الخبر عاري عن الصحة ولم تسجل دائرتنا اي اصابة بالمتحور الجديد في كافة مؤسساتنا الصحية"، داعيا "وسائل الاعلام الى توخي الدقة وعدم نقل ونشر الخبر الكاذب والتواصل مع شعبة اعلام دائرة صحة البصرة المصدر الوحيد المخول بالرد".

وأضاف "فيما نهيب بمواطنينا الكرام غير الملقحين باللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الاسراع الى مؤسساتنا الصحية لاخذ اللقاح ،لا سيما من خلال زيارة المراكز الصحية والمستشفيات التي تعمل على مدار الاسبوع".

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