منتصف الليل في القاهرة - عادل صوما

2021/12/27 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما رافائيل كورماك مؤلف كتاب "Midnight in Cairo" الصادر سنة 2020، حاصل على درجة الدكتوراه في المسرح المصري من جامعة إدنبرة، ويعمل حالياً باحثاً زائراً بجامعة كولومبيا في نيويورك.



وهو محرر ومترجم حائز على جوائز، كما كتب عن الثقافة العربية لمجلة London Review of Books و Prospect و TLS وغيرها.



الجزء الأولالقاهرة التي زارها كورماك سنة 1971 ليست هي المدينة التي كتب عنها، فتاريخ القاهرة في كتابه يب ......





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