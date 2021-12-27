أمر وزاري من الدفاع يخص تحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى المدنية 

2021/12/27 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صدرت وزارة الدفاع، الأمر الوزاري الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية للوجبة الثانية .وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية عشرة […]

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