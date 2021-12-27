الرئيس اللبناني يدعو إلى حوار وطني عاجل.. ويحدد 3 ملفات

2021/12/27 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الإثنين، إلى حوار وطني عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن انهاير الدولة، معتبرا أن شلل المؤسسات "أصبح نهجا قائما بذاته".

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