السعودية تطلب الدعم من العراق

2021/12/27 | 22:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجانبين تبادلا الرؤى والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة.

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