اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى

2021/12/27 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق المرحلة الثانية من دوري الدرجة الاولى.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت تحديدَ العاشر من شهر كانون الثاني المقبل موعداً لانطلاق المرحلةِ الثانية من دوري الدرجة الأولى".

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