الدفاع تعلن انتهاء تحويل المراتب إلى الصفة المدنية

2021/12/27 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، انتهاء تحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية، للوجبة الثانية، وهي الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية عشرة / ثانياً / هـ )من قانون الموازنة الاتحادية الرقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، وبناءً على ماجاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة …

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