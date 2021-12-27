رجل يطلق النار على عائلته بعد فتح هدايا عيد الميلاد في كاليفورنيا

2021/12/27 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اعتقال رجل أقدم على إطلاق النار على جدته وصديقة والده مما أدى إلى مقتلهما، بينما كانت العائلة تفتح هدايا عيد الميلاد.

وعثر رجال الشرطة في مقاطعة فريسنو على الضحايا بعد الإبلاغ عن حصول إطلاق للنار في منزل يوم 25 ديسمبر قرابة الساعة 1:45 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 23 عاما، يدعى أوستن ألفاريز، وقد وصل إلى المنزل حيث تم تبادل هدايا عيد الميلاد وقام بعدها بإطلاق النار، مما أدى إلى مقتل ماجدالينا ألفاريز، جدته البالغة من العمر 58 عاما ، وميسا راشد صديقة والده البالغة من العمر 39 عاما.

وأوضحت أنه “عندما كان ألفاريز يغادر المنزل، لاحظ وجود والده في سيارة متوقفة، فقام بإطلاق النار باتجاهه لكنه لم يصبه”، مشيرة إلى أنه “تم اعتقال ألفاريز على بعد حوالي 10 أميال من مكان إطلاق النار”.

وبينت أنه تم توجيه تهمتي قتل وتهمة واحدة بمحاولة قتل إلى ألفاريز، كما تم تحديد كفالة قدرها 2.5 مليون دولار، مبينة أنه لم يتم تحديد الدافع والتحقيق جار.

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