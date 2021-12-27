مصدر يكشف معلومات تخص 'المختطفين' في ديالى

2021/12/27 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن معلومات تخص المختطفين الذين تم العثور عليهم اليوم خلال عملية امنية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المخطوفين الذين تم العثور عليهم اليوم خلال عملية امنية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في ديالى هم ذاتهم الذين تم خطفهم مع الضابط العقيد (مدير جوازات الاعظمية)".

وأضاف المصدر أنه "اثناء العملية تم العثور على شخص مقتول والثاني مصاب اصابته كانت آنية اثناء العملية الامنية"، مشيراً الى "اخلاء جثة القتيل المخطوف مع المصاب المخطوف واثناء لفض المخطوف انفاسه الاخيرة اكد ان العقيد تم قتله من قبل عناصر داعش".

وأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، مقتل عنصرين اثنين من تنظيم "داعش" والعثور على وكر بداخله اثنين من المختطفين في سلسلة جبال حمرين.

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