بروفيسور جزائري يؤكد أن متحور”دلتا” أخطر وأسرع انتشارا من “أوميكرون”

2021/12/27 | 22:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد البروفيسور الجزائري، كمال جنوحات، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أن متحور “دلتا” أكثر خطورة وأسرع انتشارا من متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.وقال جنوحات في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة في […]

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