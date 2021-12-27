2021/12/27 | 22:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تصدر الأمر الوزاري بتحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى المدنية الوجبة الثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/27 | 22:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تصدر الأمر الوزاري بتحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى المدنية الوجبة الثانية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تصدر الأمر الوزاري بتحويل المراتب من الصفة العسكرية إلى المدنية الوجبة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).