المشتركة تنظم مؤتمراً بالتعاون مع التحالف الدولي وحلف الناتو

2021/12/27 | 23:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نظمت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، مؤتمر المراجعة السنوي للتعاون مع التحالف الدولي وحلف الناتو.

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وذكر بيان للقيادة، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الأول 2021)، أنها "نظمت، اليوم، مؤتمر المراجعة السنوي للتعاون بين قادة التشكيلات والعمليات في القوات المسلحة العراقية وبين البعثات الاستشارية للتحالف الدولي وحلف الناتو، لتطوير برامج الاستشارة والمساعدة والتمكين في مجال بناء القوات المسلحة العراقية وقوى الامن الداخلي والاجهزة الاستخبارية وقوات البيشمركة ، فضلا عن التعاون في التجهيزات وتبادل المعلومات الاستخبارية في مجال مطاردة فلول عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وبحسب البيان، فقد "جرى خلال هذا المؤتمر التباحث في مجال تطوير قابليات التخطيط المشترك للقوات المسلحة العراقية من قبل التحالف الدولي وحلف الناتو".

وكما أشار إلى أنه "تم وضع آليات التعاون في مجال التدريب، بالاضافة الى التمكين المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد والبناء المؤسسي".

وتخلل المؤتمر "عرض التقييم الاستخباري لحالة الارهاب في العراق وسبل تطوير آليات المواجهة العسكرية من حيث المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي لبيئة العمليات وإدارة القطعات في مجال مكافحة الارهاب".

واختتم المؤتمر اعماله بـ "التوصيات المشتركة لتطوير التعاون الدفاعي الذي يصب في مصلحة بناء القوات العراقية وتمكينها في إدارة مرحلة بناء السلام لدعم الاستثمار والتنمية والاعمار في العراق".

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