2021/12/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يعلن موقفه من المصادقة على نتائج الانتخابات- عاجل

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