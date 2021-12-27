الدفاع تعلن الوجبة الثانية من المشمولين بالتحويل من الصفة العسكرية الى المدنية

2021/12/27 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، الوجبة الثانية من المشمولين بالتحويل من الصفة العسكرية الى المدنية.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية عشرة / ثانياً / هـ )من قانون الموازنة الاتحادية الرقم (23) لسنة 2021، وبناءً على ماجاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة لوزير الدفاع، صدر الأمر الوزاري المرقم (3803) الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية على وفق تحصيلهم الدراسي، بالدرجة الوظيفية السابعة لحملة البكالوريوس، والدرجة الوظيفة السادسة لحملة الماجستير، والدرجة الوظيفية الخامسة لحملة الدكتوراه".

وأضاف ان "هذه الوجبة تعد هي الوجبة الثانية والاخيرة وتضم (1601) منتسباً من منتسبي الوزارة العسكريين، وبهذا يكون عدد المنتسبين من العسكريين الذين تم تحويلهم من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية (3826) منتسبا".

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