2021/12/27 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SQO9yHOHp6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: منذ 2003 لم تُشكل حكومة أغلبية بل جميعها كانت توافقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: منذ 2003 لم تُشكل حكومة أغلبية بل جميعها كانت توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).