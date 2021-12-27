سيناريوهات تشكيل حكومة عراقية.. تحالف

2021/12/27 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع عباس كاظم، مدير برنامج العراق في "المجلس الأطلسي" في واشنطن، أن تتمخض مفاوضات الكتل السياسية العراقية عن حكومة توافقية، ولم يستبعد تحالف كتلة "الصدر" التي حازت على العدد الأكبر من المقاعد، وفق النتئاج المعلنة للانتخابات، مع تحالف "الفتح" أو "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي

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