سبعة قتلى وجرحى من الشرطة بتعرض في صلاح الدين

2021/12/27 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة سبعة عناصر من شرطة الطوارئ بتعرض في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تعرضاً على شرطة الطوارئ على طريق (صينية - حديثة) استهدف احدى النقاط بنيران مباشرة".

وأضاف المصدر أنه "عند وصول التعزيز تم اصابة عجلة فوج الطوارئ بصاروخ قاذفة من قبل عصابات داعش الارهابي"، مشيراً الى أن "حصيلة الهجوم ٣ شهداء و٤ جرحى".

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