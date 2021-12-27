2021/12/27 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكرى الثامنة لرحيل مبدع يابو بلم عشاري سالم يلقّب بناظم الصغير لمقاربة مقاماته من الغزالي بغداد – فائز جواد – ياسين ياس في مثل هذا الشهر من عام 2013 خسرت الأغنية العراقية أحد أهم روادها في سبعينيات القرن الماضي برحيل المطرب فؤاد السالم، الذي توفي في أحد مستشفيات دمشق في الـ21 من كانون الاول 2013 […]

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