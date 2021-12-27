2021/12/27 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلة دجلة والفرات في موسم الرياض النغم العراقي يسحر جمهور مسرح محمد عبدو الرياض – رياض المحمداوي احيا نجوم العراق ليلة عراقية بعنوان دجلة والفرات المطربين حاتم العراقي واصيل هميم وسيف نبيل ليلة غنائية عراقية في بوليڤارد سيتي بالرياض بقيادة نجم الساكفون العربي المايسترو وسام خصاف والفرقة الموسيقية المتميزة وعطرها صوت كناري بغداد المطربة […]

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