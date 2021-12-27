2021/12/27 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معرض نحتي في إطار ندوة حوارية بغداد – آلاء الخيرو أقام قسم التنوع الثقافي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الأربعاء الماضي ندوةً حواريةً بعنوان (مسيحيو العراق …أصالة وجذور وانتماء ) قدمها مدير الوقف المسيحي وكالةً الخور أسقف مارتن داوود هرمز ذكر فيها نبذةً تعريفيةً عن عناوين رجال الدين المسيحيين وأختلافاتهم.وقالت مسؤولة التنوع الثقافي في […]

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