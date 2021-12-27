قيس الخزعلي: قرار الاتحادية ’لم يكن مهنياً’.. لكن سنلتزم به

2021/12/27 | 23:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاثنين، مصادقة المحكمة الاتحادية، على النتائج النهائية للانتخابات، قراراً "غير مهني".

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