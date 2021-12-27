مصدر يكشف عن توجيه عاجل بشأن الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات

2021/12/27 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر أمني، الاثنين، عن توجيه عاجل بشأن الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "خلال الساعات المقبلة سيصدر توجيها برفع الخيام وانهاء اعتصام الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء".

يشار الى ان اعتصامات شهدتها بوابات المنطقة الخضراء، قام بها مناصرو الكيانات الخاسرة في الانتخابات، التي جرت في العاشر من تشرين الماضي، بعد اعلان نتئجها الاولية.

الى ذلك ردت المحكمة الاتحادية العليا، الدعوى التي قدمها رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالطعن بنتائج الانتخابات، والمصادقة على نتائجها اليوم الاثنين.

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