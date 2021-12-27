الخزعلي يعلن موقفه من المصادقة على نتائج الانتخابات

2021/12/27 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر ، ما هو نصه:

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