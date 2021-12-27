2021/12/27 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ciFPB4XynfM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | منار العبيدي: لابد من خلق بدائل لتنويع واردات الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | منار العبيدي: لابد من خلق بدائل لتنويع واردات الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).