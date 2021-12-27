2021/12/27 | 23:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EsK9uQA1nVU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. مناف الموسوي: في الأيام القادمة سيبصر النور تحالف يتبني فكرة الأغلبية الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. مناف الموسوي: في الأيام القادمة سيبصر النور تحالف يتبني فكرة الأغلبية الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).