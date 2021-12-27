بالمليارات.. كواكب

2021/12/27 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد علماء فلك نحو 70 كوكبا "مارقا" جديدا بحجم كوكب المشتري وهي لا تدور حول أية نجوم وتتجول بحرية في مجرة درب التبانة

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