"طين حري" في حفل إفتتاح قصر الديوانية الثقافي

2021/12/27 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةيعاد إفتتاح القصر الثقافي في محافظة الديوانية ، الخميس المقبل، بتقديم مسرحية "طين حري" الى جانب فعاليات ثقافية منوعة.وقال مدير القصر الثقافي في محافظة الديوانية صادق مرزوق، لوكالة الانباء العراقية - واع: أن " بناية القصر الثقافي في الديوانية عانت من الاهمال منذ مدة ليست قصيرة، لكن أعدنا تأهيلها بجهد كبير؛ لتصبح صالحةً لتقديم العروض المسرحية" مؤكداً ان " مسرحية طين حرّي كتبها الفنان المغترب صالح حسن فارس، وفازت من بين 67 عملاً شاركت في مسابقة النصوص المسرحية التي أجريت في المحافظة".من جهته، قال المؤلف صالح حسن فارس، لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سيتم عرض ما يشبه بورشة فنية للنحت والموسيقى الحية تتناول المسرحية الثنائيتين الجدليتين (الموت والحياة، والحب والكراهية)، وتدين الحروب العبثية التي تنشر الموت والبغض، مؤشرة خطورة تداعياتها على المجتمعات والأجيال اللاحقة" مضيفاً "وفيها إستعراض لسلسلة الحروب التي ما زال العراقيون يعيشونها منذ أربعين عاماً وحتى الآن، وكيف ظهرت تداعياتها على شاب عانى من طفولة معذبة حتى اضطر للهجرة والحنين الحارق إلى ماضي طفولته الآسر، حين كان يساعد والده في صناعة تماثيل من الطين الحري".

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