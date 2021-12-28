انفجار 'رمانة' على منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد

2021/12/28 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار "رمانة" على منزل اثر نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة انفجرت، مساء اليوم، على منزل مواطن يسكن البلديات اثر نزاع عشائري".

وأضاف المصدر أن "الواطن طلب الشكوى ضد اقاربه في مركز للشرطة".

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