مصير ’الإطار التنسيقي’.. قيادي يتحدث عن خيارين بعد مصادقة الاتحادية

2021/12/28 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر حسين العقابي النائب السابق عن كتلة النهج الوطني المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، الاثنين، من تفرد طرف شيعي بتشكيل الحكومة وإقصاء الآخرين، فيما أكد وجود رأيين داخل الإطار، بشأن المرحلة المقبلة.

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وقال العقابي في حوار مع الزميل "احمد ملا طلال" وتابعه "ناس" (27 كانون الأول 2021)، إنه "يجب أن نحترم قرار المحكمة ونمضي بمرحلة جديدة وننطلق بحوارات سياسية، لتجاوز هذه المرحلة"، موضحاً "نحن امام توقيتات دستورية واضحة غير قابلة للجدل".

وأضاف أن "مناصب الرئاسات الثلاث عبارة عن صفقة واحدة مع هامش محدود في الاختيار"، لافتاً إلى أنه "امامنا 15 يوماً لعقد الجلسة الاولى واختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه".

واشار إلى أن "التيار الصدري والاطار التنسيقي متقاربان بعدد المقاعد"، مبيناً أن "التسابق نحو تسجيل الكتلة الاكبر قد يعمّق المشكلة ويدفع بالبلد نحو الهاوية".

ولفت إلى أن "أي طرف ينفرد بالمناصب، فإن الطرف الآخر سوف يسبب له مشاكل عميقة وهذا غير مقبول في الأوساط الشيعية"، مؤكداً أن "الصراع على المناصب الكبيرة سيبقى حتى آخر عشر دقائق من تشكيل الحكومة".

وتابع العقابي أن "واقعنا العراقي ليس فيه أغلبية سياسية كما أنها غير ممكنة، وأن تفرد طرف شيعي بالسلطة والذهاب نحو السنة والكرد سيكون إقصاء للآخرين ويعمق المشكلة".

وذكر العقابي أن "هناك صراعا سياسيا يريد إقصاء الآخر، وواقعنا العراقي هش، والمخفى والذي لا نستطيع الحديث به كبير وكثير".

وعن توجهات الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة، قال العقابي: إن "الاطار فيه حديثين حالياً؛ الأول أن نبقى بهذا الشكل، أو نشكل تحالفا سياسيا يدخل البرلمان ويشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب".

وتابع أنه "ستكون هناك سفرات متعددة خلال الايام المقبلة الى كردستان بشأن تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "الكرد والسنة قالوا بشكل صريح وعلني بأنه لن يكونوا مع طرف شيعي ضد طرف شيعي اخر".

وأفاد العقابي أن "اصوات قوى الاطار التنسيقي تشكل 30% من المصوتين في عموم العراق، حيث ان عدد اصوات الناخبين 7 مليون، والاطار التنسيقي حصل على اكثر من مليونين و400 صوت خلال الانتخابات".

واضاف العقابي انه "لا مشكلة من ان يأتوا بسياسي من سياسي الصف الاول (الصقور)، وشخص معروف من أجل تولي منصب رئاسة الوزراء، وكذلك وزراء من (الصقور) السياسيين المعروفين" الذي لهم ثقل سياسي".

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