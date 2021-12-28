حكايات من الفولكلور الكردي - سري سينكشف ولو بحباب المطر - ماجد الحيدر

2021/12/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية السابعةسِرّي سينكشف، ولو بحُباب المطريحكى أن صديقين غادرا قريتهما للعمل في إحدى المدن فاجتهدا وكدحا طوال عام كامل حتى جمعا مبلغاً لا بأس به من المال وقررا العودة من حيث أتيا فاشتريا بعضاً من الهدايا وأغراض البيت وانطلقا سيرا الى قريتهما الجبلية.



في منتصف الطريق تسلل الشر الى قلب أحدهما وزين له أن يقتل صديقه ويستولي على نقوده فالتفت نحوه وقال:- اعذرني يا صاحبي.



لسوف أقتلك!

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