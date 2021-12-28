إخوان الإمبريالية في ضوء الموقف من الصهيونية - الطاهر المعز

2021/12/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز الإسلام السّياسي المُتَصَهْيِنعيّنات من تركيا وتونسبدأت العلاقات باعتراف تركيا، بصورة رسمية في شهر آذار/مارس 1949 بالكيان الصهيوني الذي قام على أرض فلسطين، وكانت تركيا أول دولة تسكنها أغلبية مُسلمة، تعترف بالكيان الصهيوني، تبعتها إيران (خلال حكم الشاه) سنة 1950، وتطوَّرت العلاقات لتشمل المجالات الإستراتيجية والعسكرية والإقتصادية، لكنها أصبحت مُتقلّبة، في ظاهرها، منذ 2002، تاريخ وصول حز ......





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