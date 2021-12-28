إشكالية النص ... وطموح التجديد عند محمد أركون 1-2 - جيهان خليفة

2021/12/28 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيهان_خليفة يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد فى تقدمته لكتاب الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجيا "إن للأفكار تاريخا وحين يتم طمس هذا التاريخ تتحول الأفكار إلى عقائد، فيدخل فى مجال الدين ما ليس منه ، ويصبح الإجتهاد البشرى ذوالطابع الأيديولوجى نصوصا مقدسة ،هذه المسلمة تكشف لنا عن بعد الصراع الآنى بين منهج " تحليل الخطاب " ومنهج "القراءات التحليلية " التى لا تضيف شيئا إلى ما سبق ،إنه صراع حول الوعى الإسلامى الراهن ......





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