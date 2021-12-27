المفاوضات النووية.. إيران تتحدث عن جولة مباحثات

2021/12/28 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوفد الإيراني للمحادثات النووية في فيينا، علي باقري، الاثنين، إن "محادثات اليوم كانت بداية جيدة"، مضيفا أن "جميع الأطراف أكدت على أهمية رفع العقوبات".

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